В Казани начались тренировочные полеты Red Bull Air Race

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани стартовали пробные полеты участников авиагонок Red Bull Air Race.

Самолеты облетают пилоны, которые уже установлены в акватории Казанки.

Основные соревнования пройдут в выходные, 15 и 16 июня. За победу в казанском этапе поборются 14 команд пилотов класса Master и 9 — класса Challenger.

Посмотреть авиагонки можно из парка развлечений Red Bull Air Race, который находится у Центра семьи «Казан». Билеты можно приобрести на сайте соревнований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что чемпионат мира по авиагонкам пройдет в Казани в последний раз. Пилоты надеются на возвращение соревнований в столицу Татарстана.

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