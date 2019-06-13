Президент Татарстана поедет в Болгар на Изге Болгар Жыены

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в Изге Болгар Жыены. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент планирует принять участие в Изге Болгар Жыены. Там, на площадке, у него начинаются мероприятия с 8 утра. До 12 часов у Рустама Нургалиевича пройдет ряд встреч, в том числе с гостями», — сказала Галимова.

Изге Болгар Жыены — это праздник в честь принятия ислама Волжской Булгарией. В этом году он пройдет 15 июня в городе Болгар.

Планируется, что на мероприятии представят Стратегию развития татарского народа. Она разрабатывается по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

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