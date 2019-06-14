Елена Кривопатре

14 июня 2019, 11:52

Происшествия

Виновных в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада отправили за решетку почти на 50 лет

Рекомендуем

Происшествия

Виновных в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада отправили за решетку почти на 50 лет

Фото: Елена Кривопатре

24-летнего Махджуба Тиджани Хассана убили в Казани 16 февраля 2017 года.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Верховный суд РТ огласил приговор 22-летнему Роману Халилову и 24-летнему Руслану Архипову, которых признали виновными в смерти темнокожего студента КФУ из Чада. Халилов получил 24 с половиной года, Архипов – 24 года. Оба отправятся в колонию строгого режима.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые вынесли единогласное решение о виновности Халилова и Архипова в убийстве 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана.

Верховный суд РТ, в свою очередь, также признал обоих виновными в убийстве студента, а также в двух нападениях на иностранцев, создании экстремистского сообщества и вербовке новых членов в это сообщество.

По делу проходят еще двое – 22-летний Адель Аскаров и 26-летний Ростислав Малахов. Им было предъявлено обвинение в разжигании межнациональной ненависти и распространении экстремистских материалов в Интернете.

Малахова обвиняли еще и в покушении на полицейского. Однако присяжные сняли с него почти все обвинения – остался лишь эпизод с экстремистской «картинкой» в Интернете. Присяжные решили, что он и Аскаров заслуживают снисхождения, а значит, суд должен назначить не более двух третей от максимального наказания.

В итоге Ростислав Малахов приговорен к трем годам колонии строгого режима. 

Адель Аскаров получил четыре года колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда, пока шло следствие он находился под подпиской о невыезде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 декабря 2017 года на улице Аделя Кутуя был обнаружен мертвым студент КФУ из Чада. Суд начался в феврале этого года. По просьбе обвиняемых дело рассмотрели присяжные заседатели. Свою вину обвиняемые так и не признали.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани автоинспекторы проверят водителей городских и междугородних автобусов

Новости дня
11:54
Первоклассникам Алькеевского района вручили портфели от депутата ГД Айрата Хайруллина

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года.

11:52
Виновных в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада отправили за решетку почти на 50 лет

24-летнего Махджуба Тиджани Хассана убили в Казани 16 февраля 2017 года.

11:38
Режиссер из Казани выиграла 500 тыс. рублей на создание документального фильма

Съемки документального фильма-наблюдения «Место силы» будут проходить в уникальном месте – в одном из семи чудес России Мань-Пупу-Нер.

11:25
Бизнесмен из Бугульмы лишился полумиллиона рублей, пытаясь купить битум у афериста

Злоумышленник у одних заказал продукт, а второму предложил его купить по сниженной стоимости.

11:22
Камиль хазрат Самигуллин заявил о необходимости изменения концепции строительства мечетей в городах

Мечеть должна быть самым лучшим местом города, убежден председатель ДУМ РТ.

11:02
В Казани начались тренировочные полеты Red Bull Air Race

Пилоны для авиагонок установлены в акватории Казанки.

10:48
В Татарстане оштрафована строительная база за незаконное сжигание шин

Факт незаконного сжигания отработанных шин, покрышек, масляных и воздушных фильтров экологи обнаружили на территории Набережных Челнов.

10:35
Аферист представился жительнице Нижнекамска сотрудником банка и похитил с ее счета 400 тысяч рублей

Злоумышленник убедил жертву, что с ее счета пытаются списать деньги.

10:32
Президент РТ: «Сохранение национальной самобытности и религии – основной фактор развития»

Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

10:16
Россиянам запретят держать дома крокодилов, акул и пингвинов
10:15
Таттелеком объявляет о старте сотрудничества с компанией ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Взаимодействие позволит клиентам Таттелеком оформлять страховые полисы прямо в офисах продаж.

10:00
«Изге Болгар жыены» откроется концертом религиозных песнопений, мунаджатов и баитов

Праздник начнется в восемь утра концертом духовной музыки, в котором примут участие творческие коллективы и солисты республики.

09:44
На международном Дне йоги казанцев ждут занятия с тренерами, фотосессия и уроки индийских танцев

Праздник соберет любителей йоги всех возрастов и уровней подготовки.

09:26
Мэрия Казани: «Осушение» протоки Булака связано с ремонтом и монтажом оборудования для фонтанов

Жители Казани в соцсетях выразили обеспокоенность исчезновением воды в протоке Булака.

09:07
У станции метро «Горки» в Казани автомобиль сбил пешехода

Авария произошла на остановке «Горки Парк» около часа назад.

08:45
Житель Альметьевска получил смертельные травмы в ДТП, попытавшись перейти дорогу на красный

Авария произошла вечером на улице Шевченко.

08:30
В казанском ИТ-парке пройдет региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

Участники за 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов, а в случае победы получат полмиллиона рублей и смогут запустить бизнес.

08:00
В 2019 году по нацпроекту «Демография» на строительство детсадов в РТ направят 855 млн рублей

В этом году в республике появятся 3 тыс. дополнительных мест в детсадах для детей до трех лет.

07:21
Казань примет Всероссийские соревнования по боксу общества «Динамо»

Состоятся поединки между боксерами-мужчинами в десяти весовых категориях.

06:46
В число редких для Казани имен вошли Арон, Делия, Иллария и Самуэль

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 357 детей.

06:15
На строительство новой мечети нижнекамцы собрали почти 2 млн рублей

Мечеть должны построить в 35-м микрорайоне.

05:10
Заинских школьников трудоустроят вожатыми, озеленителями и помощниками соцработников

Больше всего подростков будут работать вожатыми на дворовых площадках в рамках проекта «Веселое лето».

04:47
Спасская вокалистка стала лауреатом международного конкурса-фестиваля YourWay

Исполнительница вошла в число призеров фестиваля в номинации «Эстрадный вокал. Соло» (третья возрастная категория).

03:38
Эстафета флага WorldSkills прибудет в Муслюмовский район

Гостей будут развлекать ростовые куклы – талисманы чемпионата Алтын и Алмаз.

02:46
Пестречинцы привели в порядок место проведения военного фестиваля «Элбэдэн»

Военные игры состоятся в День памяти и скорби, 22 июня, на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова в деревне Альвидино.

События