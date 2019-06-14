Виновных в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада отправили за решетку почти на 50 лет

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Верховный суд РТ огласил приговор 22-летнему Роману Халилову и 24-летнему Руслану Архипову, которых признали виновными в смерти темнокожего студента КФУ из Чада. Халилов получил 24 с половиной года, Архипов – 24 года. Оба отправятся в колонию строгого режима.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые вынесли единогласное решение о виновности Халилова и Архипова в убийстве 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана.

Верховный суд РТ, в свою очередь, также признал обоих виновными в убийстве студента, а также в двух нападениях на иностранцев, создании экстремистского сообщества и вербовке новых членов в это сообщество.

По делу проходят еще двое – 22-летний Адель Аскаров и 26-летний Ростислав Малахов. Им было предъявлено обвинение в разжигании межнациональной ненависти и распространении экстремистских материалов в Интернете.

Малахова обвиняли еще и в покушении на полицейского. Однако присяжные сняли с него почти все обвинения – остался лишь эпизод с экстремистской «картинкой» в Интернете. Присяжные решили, что он и Аскаров заслуживают снисхождения, а значит, суд должен назначить не более двух третей от максимального наказания.

В итоге Ростислав Малахов приговорен к трем годам колонии строгого режима.

Адель Аскаров получил четыре года колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда, пока шло следствие он находился под подпиской о невыезде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 декабря 2017 года на улице Аделя Кутуя был обнаружен мертвым студент КФУ из Чада. Суд начался в феврале этого года. По просьбе обвиняемых дело рассмотрели присяжные заседатели. Свою вину обвиняемые так и не признали.

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