Прокурор потребовал почти 50 лет лишения свободы двоим обвиняемым в убийстве студента из Чада

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Государственный обвинитель потребовал почти 50 лет лишения свободы двоим обвиняемым в убийстве студента из Чада. Сегодня в Верховном суде РТ прокурор выступил в прениях по делу об убийстве 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана.

Тело 24-летнего темнокожего студента было обнаружено 16 февраля 2017 года на улице Аделя Кутуя. Вскоре были задержаны предполагаемые убийцы – Роман Халилов и Руслан Архипов. Как предполагает следствие, единственной причиной нападения на иностранного студента стала межнациональная ненависть.

Кроме этого, подсудимых обвиняют в шести нападениях на выходцев из ближнего зарубежья – все они получили тяжелые травмы.

Как предполагает следствие, обвиняемые создали экстремистское сообщество «NS-WP», в которое входили и 22-летний Адель Аскаров и 26-летний Ростислав Малахов. Они оба тоже оказались на скамье подсудимых – их подозревают в пропаганде национал-социалистических идей в Интернете.

Дело всей четверки рассмотрел суд присяжных, который единогласно признал Халилова и Архипова виновными в предъявленных им обвинениях.

Аскарова посчитали заслуживающим снисхождение – ему будет назначено не более двух третей от максимального наказания, предусмотренного статье, по которой его обвиняют.

Малахова присяжные частично оправдали – они посчитали, что он непричастен к сообществу «NS-WP», однако признали, что он виновен в пропаганде экстремизма.

Сегодня государственный обвинитель попросил суд отправить 22-летнего Романа Халилова и 24-летнего Руслана Архипова на 24 года 11 месяцев в колонию строгого режима.

Ростислава Малахова прокурор требует отправить на три года и три месяца в колонию строгого режима, Аделя Аскарова на пять лет в колонию общего режима.

В ближайшее время в прениях выступят защитники подсудимых.

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