(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Новую школу в 65-м комплексе Набережных Челнов оформят в «камазовском» стиле. Об этом стало известно во время рейда по объектам капитального строительства, который прошел в Автограде.

1 сентября в новой школе откроются сразу 13 первых классов. Общее число учащихся составит 1224 человека.

Школа будет оснащена бассейном и концертным залом, площадь которого сопоставима с апартаментами типичного челнинского Дворца культуры.

Особенностью учебы в новом заведении станет технический уклон. Здесь планируют ввести в расписание ранние занятия физикой и черчением, которые школьники будут посещать факультативно.

С учетом того, что республика выделила средства на строительство школы в качестве подарка к 50-летию КАМАЗа, в дизайне учреждения будут преобладать «камазовские» мотивы. На вопрос журналистов, станет ли автомобиль «КАМАЗ» главным украшением школьной территории, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил, что этот вопрос лучше задать генеральному директору автогиганта.

«Я вполне допускаю, что руководство компании пойдет школе навстречу», – добавил глава города.

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