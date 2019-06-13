В 2020-2021 годах в Набережных Челнах построят восемь детских садов

(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В 2020-2021 годах в Набережных Челнах планируют построить восемь детских садов. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев во время рейда по объектам капитального строительства.

В этом году до конца лета в городе введут шесть детских садов, которые суммарно будут посещать 1420 малышей. Между тем в очереди остаются еще 14 тыс. детей, которые нуждаются в местах в дошкольных учреждениях.

«Наш город очень богат – не деньгами, не “КАМАЗами“. При всем уважении к градообразующему предприятию, наш город в первую очередь богат детьми. У нас каждый год рождаются не менее 7 тыс. малышей. И это с учетом того, что мы находимся в условиях падения демографии. Тем не менее у нас лучшие показатели по рождаемости в республике. Но они возлагают на нас большую ответственность», – отметил Магдеев.

По его словам, строительство дошкольных учреждений в ближайшие два года в Набережных Челнах продолжится. Так, предполагается, что три детских сада появятся в 2020 году: два из них откроются в Замелекесье, один – в 63-м микрорайоне. В 2021-м в Автограде построят еще пять дошкольных учреждений.

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