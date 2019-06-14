Эстафета флага WorldSkills прибудет в Муслюмовский район

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 14 июня, в парке «Курай» села Муслюмово в рамках фестиваля рабочих профессий состоится церемония чествования флага WorldSkills, сообщает пресс-служба чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Участниками события станут глава Муслюмовского района Рамиль Муллин и представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

В торжественной части мероприятия гостей и жителей района ознакомят с движением WorldSkills 2019 в Казани, почетные гости нанесут нашивку герба Муслюмовского района на флаг чемпионата. Гостей будут развлекать ростовые куклы – талисманы состязаний Алтын и Алмаз. Все желающие смогут сделать с ними фото на память.

Старт проекту «Эстафета флага WorldSkills» был дан в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов. Эстафета флага WorldSkills Kazan 2019 охватила 24 региона России, а также 20 стран мира и Международную космическую станцию. До начала мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan знамя должно побывать во всех муниципалитетах Татарстана. Финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани.

Начало мероприятия в Муслюмове запланировано на 10 часов утра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге участников эстафеты флага WorldSkills чествовали на трех площадках, а затем эстафета флага перешла Новошешминскому району.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.