В Елабуге участников эстафеты флага WorldSkills чествовали на трех площадках

(Елабуга, 11 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня Елабуга приняла участие в эстафете флага WorldSkills. Чествование главного символа движения молодых профессионалов WorldSkills прошло на трех площадках: в Елабужском политехническом колледже, Елабужском институте КФУ и ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан».

Знамя чемпионата WorldSkills Kazan 2019 уже побывало в 7 районах республики. В Елабуге флаг чествовали рабочие предприятий, студенты, школьники и активная молодежь города. Торжественное мероприятие прошло при участии главы района Геннадия Емельянова и директора гарантийного фонда РТ Тимура Темиргалиева.

«Это почетно и заслуженно для нас, ежегодно студенты Елабужского политехнического колледжа занимают призовые места в национальном чемпионате WorldSkills. Только в этом учебном году они завоевали 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали — прим. Т-и) по компетенциям “Окраска автомобилей” и “Производство металлоконструкций”. Мы гордимся успехами наших талантливых ребят и стараемся делать все возможное, чтобы повысить престиж рабочих профессий», — отметил глава района, приветствуя участников мероприятия.

WorldSkills — это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. «Основная задача движения WorldSkills как в нашей республике, так и в целом в мире — повысить мотивацию среди молодежи строить свою карьеру в реальном секторе экономики, потому что высококвалифицированные кадры — это фундамент не только экономики республики, но и России в целом. Через такое движение, как WorldSkills, студенты могут соревноваться друг с другом, повышать уровень своей компетенции, а преподаватели учебных заведений — перенимать передовой опыт по обучению студентов», — отмечает директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

Почетные гости нанесли нашивку герба Елабужского района на флаг WorldSkills Kazan 2019, и Тимур Темиргалиев вручил главе района сертификат участника эстафеты. На каждой из трех площадок была организована концертная программа.

Следующими участниками эстафеты станут жители Новошешминска.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.