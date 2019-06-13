Заинских школьников трудоустроят вожатыми, озеленителями и помощниками соцработников

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В этом году заинских школьников трудоустроят по пяти основным направлениям: ребята будут работать вожатыми во дворовых лагерях, озеленителями в парках и скверах города, помощниками соцработников и организаторов городских событий, а также устроятся на Заинскую ГРЭС и агорофирмы, передает «Заинск-информ».



Больше всего подростков будут работать вожатыми на дворовых площадках в рамках проекта «Веселое лето». В июне по данному направлению трудоустроены 32 человека, столько же планируют принять на работу в июле и августе.

Проект «Веселое лето» реализуется в Заинске с 2009 года. Ежегодно с начала июня в 15 точках района в дневное время работают открытые досуговые площадки для всех желающих.



Наряду с 12 городскими функционируют три сельские площадки – в Светлом Озере, Савалееве и Александровской Слободе. На площадках работают подготовленные подростки от 14 лет – все они прошли обучение вожатскому мастерству, на отлично сдали теоретические и практические экзамены.





В ходе учебного процесса ребят учили находить контакт с отрядом, работать на сплочение коллектива, проводить мероприятия и игры.



В июне вожатые работают в рамках концепции, основанной на теме супергероев. Каждый день на дворовой площадке дети будут знакомиться с новыми персонажами и играть в тематические игры. Вожатые работают на площадках по три часа в день и за месяц заработают в среднем 5,3 тыс. рублей (включая 1,5 тыс. рублей в качестве матпомощи от центра занятости населения).



В отряде озеленителей в июне работает 14 человек, в июле и августе работать будут по 11 ребят. Им предстоит трудиться по два часа в день, зарплата составит 3,7 тыс. рублей. Кроме того, они также получат по 1,5 тыс. рублей материальной помощи. В их должностные обязанности входит благоустройство города, уборка парков, скверов, прибрежных территорий.

В этом году в Заинске открылось новое направление для трудоустройства «Отряд социальной помощи». Он основан для поддержки активистов волонтерского движения. В нем ежемесячно будут работать по десять человек из числа добровольцев городского движения «Забота». Ребята вместе с представителями отдела социальной защиты будут заботиться о пенсионерах, ветеранах и детях с ограниченными возможностями здоровья. Они тоже будут получать зарплату в размере 3,7 тыс. рублей и матпомощь.



В прошлом году в Заинском районе были трудоустроены 269 детей.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 июня к работе приступили 74 юных заинца. Из них 54 подростка трудоустроились на вакансии, предложенные Управлением по делам молодежи, 20 детей в июне работают на Заинской ГРЭС. Всего этим летом планируют трудоустроить не менее 250 детей.

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