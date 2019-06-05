Заинские школьники приступили к работе по программе летнего трудоустройства

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 1 июня заинские школьники начали работать по программе трудоустройства несовершеннолетних детей, передает «Заинск-информ».



Этим летом у заинцев появится возможность поработать вожатыми в придворовых лагерях, озеленителями, а также уборщиками производственных площадок. За организацию труда детей отвечает Центр занятости населения совместно с Управлением по делам молодежи и Заинской ГРЭС.



В первую группу, которая уже приступила к работе в июне, вошли 74 ребенка, из них 54 трудоустроены в Управление по делам молодежи, еще 20 ребят будут трудиться на ГРЭС.

Специалисты провели для школьников вводный инструктаж о правилах поведения на рабочем месте, специфике работы, требованиях безопасности.



Рабочий день школьника сокращенный, оплата производится работодателем пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки, но не ниже минимального размера оплаты труда. Подростки, трудоустроенные через центр занятости населения, дополнительно получат материальную помощь в размере 1500 рублей.



На данный момент Центр занятости населения формирует список участников программы на июль и август.

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