На Зеленодольском заводе имени Горького спустят на воду сторожевой корабль «Анадырь»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Завтра, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустят на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Этот тип пограничных сторожевых кораблей 1-го ранга ледового класса разработан петербургским ЦКМБ «Алмаз». При этом впервые в новейшей истории России оказались учтены все требования морских пограничников. «Океаны» в первую очередь предназначены для охраны исключительной экономической зоны РФ.

Вооружение кораблей проекта 22100 включает одну автоматическую артиллерийскую установку АК-176М калибром 76,2 мм и два пулемета на морских тумбовых установках МТПУ калибром 14,5 мм. Предусмотрена возможность базирования на сторожевике одного вертолета Ка-27ПС и использования беспилотников. Кроме того, на «Океаны» может быть установлено ударное ракетное оружие.

Полное водоизмещение сторожевика равняется 2700 тоннам, максимальная скорость равняется 21 узлу, дальность плавания – 12 тыс. миль, а автономность составляет 60 суток. По совокупности этих характеристик он не имеет аналогов в мире, отмечается в сообщении завода-производителя.

Сторожевые корабли проекта 22100 строятся на Зеленодольском заводе с 2012 года. Головной из систершипов, «Полярная Звезда», с 2016 года находится в строю и несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Первый серийный сторожевик, «Петропавловск-Камчатский», был спущен на воду в 2018 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров спустили на воду в Зеленодольске малый ракетный корабль проекта 21631 («Буян-М») «Ингушетия».

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