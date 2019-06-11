Татар-информ

11 июня 2019, 16:02

Экономика и финансы

Технологии и мощь: Песошин и Евкуров в Зеленодольске спустили на воду корабль «Ингушетия»

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Экономика и финансы

Технологии и мощь: Песошин и Евкуров в Зеленодольске спустили на воду корабль «Ингушетия»

Фото: tatarstan.ru

После сдачи военным малый ракетный корабль проекта 21631 отправится на Черноморский флот.

(Зеленодольск, 11 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). На Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького спустили на воду восьмой из серии малый ракетный корабль проекта 21631. Военное судно получило имя «Ингушетия». Участниками торжественной церемонии стали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, представители Минобороны РФ и другие почетные гости.

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«Сегодня Зеленодольский завод имени Горького является одним из крупнейших предприятий республики и важных оборонных предприятий страны. Завод успешно реализует стратегически важные для государства задачи, создавая уникальные боевые корабли, охраняющие морские границы нашей великой страны», — обратился к присутствующим Алексей Песошин.

По его словам, выпускаемые в Зеленодольске малые ракетные корабли оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, зенитного и радиотехнического вооружения. Песошин напомнил, что по итогам 2016 года корабль этого проекта «Зеленый Дол» был признан лучшим ракетным кораблем среди российского военно-морского флота. Впервые в истории страны он совершил самостоятельный межфлотский переход через Атлантический океан.

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«Сегодня мы спускаем на воду восьмой корабль этой серии. Семь из них уже несут службу, а на стапелях завода находятся еще два таких корабля. Отрадно, что проект разработан нашими земляками — специалистами зеленодольского проектно-конструкторского бюро», — отметил Премьер-министр Татарстана.

Он поблагодарил Минобороны РФ и Военно-морской флот за то, что они выбирают для оснащения корабли зеленодольских судостроителей, и поздравил всех с наступающим Днем России.

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Его дополнил другой почетный гость мероприятия — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он обратился к заводчанам со словами признательности за укрепление обороноспособности страны.

«Так совпало, что в эти дни Ингушетия отмечает 27-ю годовщину со дня своего образования. И этот праздник ознаменован таким важным для нас событием — спуском первого военного корабля с именем нашей республики», — сообщил Евкуров.

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В заключение он пожелал будущему экипажу «Ингушетии» с достоинством продолжать доблестные традиции ВМФ РФ и возрожденного Черноморского флота.

Еще одним участником торжества стал начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников. Он также обратился к коллективу завода, подчеркнув, что сегодняшнее событие — особенное.

«Вы, зеленодольцы, в очередной раз удивили. Сегодня впервые на двух площадках производится спуск на воду малого ракетного корабля “Ингушетия” здесь, в Зеленодольске. И сегодня же в Новороссийске поднимается военно-морской флаг на патрульном корабле “Дмитрий Рогачев”, который также сделан вашими руками», — сказал Тряпичников.

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Он добавил, что в ближайшем будущем мероприятие может стать еще более масштабным.

«Я думаю, что скоро мы увидим сразу, в одно и то же время, и закладку, и спуск корабля, и подъем на одном из кораблей флага. Все в ваших руках, вы это умеете, и мы это знаем», — резюмировал военный.

После торжественных слов стартовала церемония награждения заслуженных работников предприятия. А сразу после этого произошел ключевой момент всего торжества — разбивание о нос корабля бутылки шампанского. Традицию исполнила «крестная мать» корабля — зампред Правительства Ингушетии Марет Газдиева.

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В завершение программы на импровизированной сцене выступила звезда проекта «Голос» Рагда Ханиева. Она исполнила специально написанную к этому событию песню «Корабль “Ингушетия”». После этого почетная делегация отправилась на осмотр нового корабля.

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