Марат Ахметов призвал районы оперативно готовить проекты по программе развития сельских территорий

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов призвал муниципальные районы республики оперативно подготовить проекты для финансирования по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, сегодня Марат Ахметов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных районов республики и заявил о необходимости «оперативно приступить к реализации заявочной кампании и предоставить проекты по каждому муниципальному району».

«От того, насколько активно и профессионально районы проведут эту работу, будет зависеть финансирование госпрограммы», – приводит слова министра сайт ведомства.

Как отметил на совещании глава Минсельхозпрода республики, госпрограмма комплексного развития сельских территорий направлена на повышение благосостояния и уровня занятости сельского населения, сохранение доли сельчан в общей численности населения страны, создание в сельской местности комфортных условий проживания.

Программа предусматривает, в частности, развитие систем водоснабжения и водоотведения, средств связи и телекоммуникаций, повышение уровня газификации и качества дорог, обеспечение доступных условий для получения социальных услуг в сферах образования и здравоохранения.

«Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством», – сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Такие проекты представляются регионами по таким направлениям, как социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная инфраструктура, культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, финансовые услуги. Отобранные в регионах заявки будут рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования Минсельхозом России.

Государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанную на период до 2025 года, Правительство РФ утвердило 31 мая текущего года. Общий объем финансирования госпрограммы в 2020 – 2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в указанном документе предусмотрено внедрение новых инструментов льготного кредитования сельского населения. Так, сельчане смогут получить льготные кредиты на приобретение и строительство жилья на сельских территориях по ставке до 3%, потребительские кредиты на приобретение инженерного оборудования для обустройства сельских домовладений по ставке до 5%. По такой же ставке (5%) предусмотрено кредитование индивидуальных предпринимателей и организаций, которые строят на селе объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

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