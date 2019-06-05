Правительство России утвердило госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Правительство России приняло государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Госпрограмму, рассчитанную на период до 2025 года включительно, разработало Министерство сельского хозяйства в соответствии с поручением Президента РФ.

Согласно сообщению ведомства, предусмотренные в документы меры направлены на повышение благосостояния сельского населения и уровня его занятости, сохранение доли сельчан в общей численности населения страны, создание в сельской местности комфортных условий проживания.

В частности, речь идет о развитии систем водоснабжения и водоотведения, средств связи и телекоммуникаций, повышении уровня газификации и качества дорог, обеспечении доступных условий для получения социальных услуг в сферах образования и здравоохранения.

Сельчане смогут получить льготные кредиты на приобретение и строительство жилья на сельских территориях по ставке до 3%, потребительские кредиты на приобретение инженерного оборудования для обустройства сельских домовладений по ставке до 5%. По такой же ставке (5%) предусмотрено кредитование индивидуальных предпринимателей и организаций, которые строят на селе объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

При этом предусмотренные госпрограммой меры будут распространяться не только на работников агропромышленного комплекса, но и на всех сельских жителей независимо от того, в какой сфере они заняты.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, в ходе подготовки госпрограммы было проанализировано состояние 133 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживают свыше 37 млн человек. Документ разработан при непосредственном участии регионов, экспертного и делового сообществ.

Начало действия госпрограммы – 2020 год. В феврале будущего аграрное ведомство планирует заключить с субъектами Федерации соответствующие соглашения, в которых будут обозначены «необходимые мероприятия и объемы их финансирования», отмечается на сайте Минсельхоза РФ.

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