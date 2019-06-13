Загрязнявший почву нечистотами нарушитель задержан в Альметьевске благодаря местным жителям

(Казань, 13 июня, «Татар-инфоорм»). Слив нечистот на почву совместными усилиями пресекли экологи и бдительные местные жители в Альметьевске. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение на территории садового общества „Нариманка“ обнаружила жительница Альметьевска. Посредством единой дежурной диспетчерской службы МЧС гражданка сообщила о нарушении, после чего на место незамедлительно выехали экологи. Фото- и видеоматериалы, заснятые очевидцем, позволили вычислить, кому принадлежит автотранспортное средство», — сказано в сообщении.

По факту составлен административный протокол по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Данное нарушение влечет административную ответственность.

Размер штрафа для граждан составляет от одного до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Стоит отметить, что загрязнение почвы — частое нарушение, с которым сталкиваются экологи в Татарстане. Ранее ИА «Татар-информ» сообщал, что за порчу земель возле гостиничного комплекса в Актанышском районе республики виновнику придется заплатить 40 тысяч рублей.

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