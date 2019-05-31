Экологи Татарстана оштрафовали владельца гостиницы за сброс сточных вод

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Жители Актанышского района Татарстана пожаловались экологам о сбросе сточных вод из гостиничного комплекса на рельеф местности. Виновник экологического законодательства будет оштрафован на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Благодаря бдительности местных жителей в Актанышском районе выявлено нарушение земельного законодательства. Экологам по „горячей линии“ поступило обращение граждан о сбросе сточных вод из гостиничного комплекса на рельеф местности», — сказано в сообщении.

Экологи незамедлительно выехали на место и обследовали данную территорию, отобрали пробы почвы. В результате проверки на площади 15 кв метров были обнаружены превышения предельно допустимых концентраций химических веществ. В отношении юридического лица вынесено постановление о назначении штрафа в размере 40 тыс. рублей по ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель».

Стоит отметить, что порча земель сточными водами — популярное нарушение, с которым сталкиваются экологи республики. Ранее «Татар-информ» сообщало, что этой весной возле жилых домов в центре Альметьевска местные жители обнаружили разлив канализационных вод. Данное обращение экологи направили в Альметьевскую городскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

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