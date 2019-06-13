В Казани по нацпроекту отремонтируют участок улицы Урицкого протяженностью 550 метров

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт участка улицы Урицкого протяженностью 550 метров, сообщает Миндортранс РТ.

«Протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 550 метров. Ремонт будет проведен на площади 5,5 тыс. кв. метров», – говорится в сообщении министерства.

Улица Урицкого расположена в исторической части Кировского района Казани – Адмиралтейской слободе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году Татарстан на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направит около 5 млрд рублей. На Казанскую агломерацию выделено по 1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

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