Татарстан направит 5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направит около 5 млрд рублей. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Общий объем финансирования по проекту составляет около 5 млрд рублей, отметил собеседник агентства. По его словам, в этом году на Казанскую агломерацию выделено по 1 млрд рублей на паритетных условиях (50 на 50) из средств федерального и республиканского бюджетов, на Набережночелнинскую – по 680 млн рублей (также 50 на 50), а на Нижнекамскую – 480 млн рублей (бюджет РФ – 432 млн рублей и бюджет РТ – 48 млн рублей).

«Дополнительно сейчас подписываем соглашение с Росавтодором на 350 млн рублей для строительства Большого казанского кольца», – отметил Артем Чукин.

Он подчеркнул, что по проекту необходимо увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50% к 2024 году. «По Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациям достижение нормативного состояния должно составить 85%. Также нацпроектом предусмотрено снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети до 50%», – уточнил замминистра.

В настоящее время нормативным требованиям соответствуют 46,3% региональных автодорог, заметил он. «По итогам прошлого года в целом по трем городским агломерациям достигли 81% нормативного состояния дорог», – добавил собеседник информагентства.

В Казанской агломерации по национальному проекту в этом году будет проведен ремонт таких улиц, как Ярослава Гашека, Габишева, Фучика, Краснококшайская, Королева, Родины, Сахарова, Зорге, Карбышева, Аделя Кутуя, Халитова, Главная и других. В Набережночелнинской агломерации отремонтируют проспекты имени Мусы Джалиля, Мира и Набережночелнинский, а также Альметьевский тракт и улицу Абдуллы Алиша. В Нижнекамской агломерации капремонт коснется проспекта Химиков, улиц Чистопольская, Чабьинская, 50 лет Октября, 30 лет Победы.

Кроме того, отремонтируют участки автодорог Балтаси – Атня, Казань – Йошкар-Ола – Большой Кульбаш – Дубьязы, Йошкар-Ола – Зеленодольск до трассы М7, Казань – Малмыж, Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Столбище – Атабаево, подъезд к Менделеевску, Казань – Оренбург – Рыбная Слобода, Чистополь – Нижнекамск, Лениногорск – Азнакаево, Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, Казань – Ульяновск – Старое Дрожжаное, Казань – Шемордан и другие.

«Ремонт ведется по мере износа дорожного покрытия и в зависимости от его состояния. Где-то укладывается один слой асфальтобетона, а где-то выравнивающий слой. На некоторых участках меняем барьерные ограждения, бордюрные камни. На всех участках применятся комплексный подход к ремонту. Если необходимы мероприятия по безопасности дорожного движения, то мы их включаем», – заключил Артем Чукин.

Татарстан начал реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года. До этого республика участвовала в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», который теперь входит в состав нацпроекта.

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