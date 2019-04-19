(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане до конца 2024 года планируется в 1,5 раза увеличить объемы ввода жилья. Об этом сообщил сегодня в Госсовете РТ на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках национальных проектов министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«В рамках национального проекта “Жилье и городская среда” планируется увеличение в 1,5 раза объемов ежегодного ввода жилья – с 2,4 млн кв. метров до 3,6 млн кв. метров в 2024 году. В том числе предполагается увеличение объемов строительства по программе социальной ипотеки. Сегодня – это около 20%, программа реализуется с 2005 года», – рассказал докладчик.

По словам Ирека Файзуллина, уже принято решение о том, что ипотечное кредитование будет распространяться и на индивидуальное жилищное строительство, чего ранее не было. «Это позволит несколько скорректировать наши программы строительства жилья в сторону увеличения индивидуального жилищного строительства», – уточнил он.

Министр также отметил, что текущем году предусмотрено выделение более 3 млрд рублей на реализацию программы общественных пространств. «Это 54 общественных пространства – парки, скверы, набережные», – заметил он.

В России утверждены 13 национальных проектов по 12 приоритетным направлениям и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В Татарстане разработаны и утверждены 47 региональных проектов, направленных на реализацию нацпроектов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.