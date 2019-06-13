В России могут вырасти тарифы на вывоз мусора

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Участники занимающейся подготовкой доклада Государственного совета РФ по экологии Президенту России рабочей группы предложили повысить тарифы на вывоз мусора, включив в них затраты на рекультивацию земли на мусорных полигонах. Об этом со ссылкой на проект документа пишет газета «Известия».

В рабочую группу входят представители регионов, Минприроды РФ, Минстроя РФ, Роспотребнадзора и экспертного сообщества. С предложением учесть расходы на рекультивацию выступил ее руководитель – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Обязательства по восстановлению земли предполагается закрепить законодательно. Планируется создавать специальные фонды или отдельные счета, «где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф», пояснили в аппарате губернатора.

Насколько именно придется повысить тарифы, в рабочей группе пока не просчитывали. Впрочем, в пресс-службе ее руководителя подчеркнули, что часть затрат должно будет взять на себя государство.

Участвующий в подготовке доклада директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов заверил, что тариф вряд ли увеличится более чем на 5%. Однако юрист НЮС «Амулекс» Василий Ярошенко предупредил, что уже установленная плата за мусор в большинстве регионов завышена и новый ее рост может вызвать общественное недовольство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.