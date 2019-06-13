Татар-информ

13 июня 2019, 06:32

ОбществоЗдоровье и среда

Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами

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ОбществоЗдоровье и среда

Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами

В столице Татарстана должны появиться заглубленные мусорные контейнеры и фандоматы.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казань может первой в России внедрить полный цикл обращения с отходами. Соответствующий меморандум о намерениях подписали глава города Ильсур Метшин, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и руководитель ОАО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, современная система сбора и утилизации отходов будет включать установку во дворах контейнеров заглубленного типа, а в торговых центрах – так называемых фандоматов (аппаратов для приема тары из-под напитков).

Заглубленные контейнеры будут находиться под землей, в забетонированных ямах. Над поверхностью будет находиться только оголовок, открываемый пластиковой картой. Система будет фиксировать объем и вес отходов и кто имеено кладет мусор. Отходы будут прессоваться и храниться до приезда мусоровозов.

Инвестором проекта выступит «Российский экологический оператор». Пока что ведется подбор земельных участков, пояснил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Пл его словам, новая система «позволит организовать учет фактически собранных и вывезенных отходов <...> и перейти на оплату фактически вывезенных отходов».

В фандоматах же будет использоваться принцип залога, когда в включенная в цену товара стоимость упаковки будет возвращаться покупателю при сдаче тары в аппарат.

Казань наряду с Москвой и Московской областью станет пилотным городом для реализации этого проекта, меморандум об этом был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, где был подписан соответствующий меморандум. Денис Буцаев пояснил, что на ближайшие несколько месяцев намечена работа по внесению изменений в действующее законодательство.

Кроме того, в столице Татарстана построят еще одну станцию по сортировке мусора. Она предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами, но место ее появления пока не определено.

К тому же в Казани должны быть построены полноценные предприятия по переработке вторсырья, извлеченного при сортировке мусора: пластика, стекла, металла и органики с использованием принципа компостирования. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить в июле.

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