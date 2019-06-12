Дорожники подготовили четную сторону проспекта Химиков в Нижнекамске к большому ремонту

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Дорожники начали демонтировать бордюры и частично срезали асфальт на четной стороне проспекта Химиков в Нижнекамске, передает «НТР 24».



Работы проводятся в рамках подготовки к капитальному ремонту дороги. Работы ведутся в то время, когда трасса более или менее свободна, поэтому полное перекрытие проезжей части пока невозможно.



Массовый выезд спецтехники на данную сторону дороги планируется после завершения работ на параллельной стороне проспекта. Точная дата окончания работ неизвестна.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проспект Химиков подвергнется к глобальной реконструкции. На эти работы выделено 245 млн рублей.

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