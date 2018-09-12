Антициклон принесет в Татарстан резкое похолодание

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Завтра, 13 июня, Татарстан ожидает резкое похолодание. Согласно предварительному прогнозу синоптиков республики, причиной этого станет холодный антициклон.

Ночью кое-где пройдут небольшие дожди, днем осадки маловероятны. Ожидается переменная облачность, информирует Гидрометцентр РТ.

Вечером в среду, днем и ночью в четверг местами будет дуть сильный северный и северо-западный ветер порывами до 15–18 м/с. В связи с этим ГУ МЧС России по Татарстану напомнило о необходимых мерах предосторожности.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 4 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев рассказал о существенном похолодании на текущей неделе.

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