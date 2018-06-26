Жителям Татарстана МЧС рекомендует соблюдать осторожность при сильном ветре

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня вечером, ночью и завтра днем в Татарстане возможен сильный северный и северо-западный ветер порывами до 18 метров в секунду», – сообщили в МЧС Татарстана.

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, рекомендуется избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Следует держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять около непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Находясь на природе при усилении ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

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