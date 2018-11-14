Президент РТ Рустам Минниханов выделил Нижнекамску пять новых трамваев

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Благодаря Президенту РТ Рустаму Минниханову в Нижнекамске появятся пять новых современных комфортабельных трамвайных вагонов. Гендиректор «Горэлектротранспорта» Рафаил Хабибуллин заявил об этом на митинге в честь открытия парада трамваев, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Для Нижнекамска это важная новость, поскольку трамваем здесь пользуется ежедневно около 30 тыс. пассажиров, в 2018 году общее количество перевезенных людей достигло 11 млн. В городе функционируют семь маршрутов, протяженность трамвайных путей составляет 64 км.

«Я надеюсь, не за горами строительство новой трамвайной ветки», – озвучил Рафаил Хабибуллин еще одну мечту горожан.



Протяженность новой ветки «Южная» составит 12 км и добавит к существующим маршрутам еще семь, увеличив пассажиропоток до 20 млн человек в год. Проектно-сметная документация по ней получена, экспертиза пройдена. Следующий шаг – поиск средств на строительство в размере 1 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в параде трамваев на День России в Нижнекамске примут участие сразу 12 экипажей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.