В параде трамваев на День России в Нижнекамске примут участие сразу 12 экипажей

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). На День России в Нижнекамске состоится первый масштабный фестиваль трамваев, в котором примут участие 12 экипажей. Подобный «железный» флэшмоб уже проходил на пятидесятилетие города, но вагонов тогда было почти в два раза меньше, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Сейчас в параде примут участие сразу 12 экипажей. Три из них, которые поедут в конце колонны – спецтранспорт, но не все нижнекамцы их вообще когда-либо видели. Это «вагон-щетка», рельсотранспортер и дозатор, посыпающий пути песком и технической солью.





Впереди колонны будет следовать старинный вагон латвийского производства – именно такие когда-то ездили по улицам молодого Нижнекамска. Сейчас подобных трамваев в городе всего два, причем один из них – на вечной стоянке у депо. В салоне будут находиться и махать руками горожанам первостроители и ветераны нефтехимического производства.



Остальные восемь участников парада – тематические. По городу проедут «зеленый» трамвай, «вагон здоровья», театральный, национальный, «пионерский», литературный, экскурсионный трамвай с малышами, семейный и другие.

Инклюзивный арт-кластер «Рубаха» тоже оформит и наполнит активностями отдельный трамвай, равно как и ЗАГС.





«Библиотеки уже украсили свой вагон. У них будет литературный стол с волшебным чемоданом, а пассажиры получат книги», – отметили в Горэлектротранспорте.



Вагоны будут выходить с небольшим интервалом из депо, далее проследуют по второму маршруту до поселка Красный Ключ и обратно. Начало – в 11:00. Цена проезда – стандартная.

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