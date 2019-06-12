WhatsApp готов судиться с пользователями из-за массовых рассылок

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Принадлежащий корпорации Facebook мессенджер WhatsApp намерен подавать судебные иски против пользователей, неправомерно использующих данную платформу. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

Речь идет об «автоматических или массовых рассылках сообщений», которые нарушают правила пользования сервисом. С 7 декабря 2019 года WhatsApp готов судиться с фирмами, использующими подобные практики.

При этом мессенджер собирается обращаться в суды не только в случае выявления неправомерных действий пользователей, но и на основе публичных заявлений о готовности использовать сервис с нарушением правил.

По оценке представителей компании, ранее WhatsApp приостановил деятельность миллионов аккаунтов, которые «злоупотребляли» предоставляемыми им возможностями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Facebook намерен запустить платежный сервис в WhatsApp.

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