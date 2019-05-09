Facebook намерен запустить платежный сервис в WhatsApp

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Компания Facebook собирается открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей мессенджера WhatsApp. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Новый программистский центр займется разработкой не только платежного сервиса, но и средств, отвечающих за обеспечение безопасности пользователей и выявление спама.

WhatsApp более популярен в Великобритании, чем в США, поэтому новый центр разработки появится именно в этой стране. Платежный сервис будет использоваться в первую очередь жителями тех государств, где приложение наиболее распространено, рассчитывают в соцсети.

До этого основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что новый сервис заработает сразу в нескольких странах уже в текущем году. Первой из них должна стать Индия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Facebook намерен ввести шифрование сообщений на всех своих платформах.

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