Управление ЗАГС РТ: Сокращение числа браков объясняется демографической ямой девяностых

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Начиная с 2014 года в Татарстане сокращается количество зарегистрированных браков. Особенно резкое падение было отмечено в 2016 году. По итогам 2018-го снижение составило почти 8%.

Такие данные привела начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина сегодня на совместном заседании общественного совета по реализации в Татарстане федерального партийного проекта «Крепкая семья» и общественного совета при Управлении ЗАГС Кабмина РТ с участием представителей основных конфессий республики.

«За пять месяцев текущего года свой семейный союз скрепили на 8% пар меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объективно снижение числа заключенных браков связано с демографической ямой 1990-х годов. Малочисленное поколение детей, рожденных в данный период, выросло и сейчас вступает в браки, создавая меньшее количество семей», – пояснила спикер.

Нигматуллина отметила, что современные татарстанцы создают свои семьи намного позже, чем поколение их родителей, дедушек и бабушек. Если десять лет назад большинство жительниц республики вступали в брак до 25 лет, то сейчас таких лишь около трети. Схожая динамика прослеживается и у мужчин.

«Сокращение числа зарегистрированных браков за пять месяцев текущего года наблюдалось в 30 из 45 муниципальных районов и городских округов. В Казани и Набережных Челнах заключено на 5,5% меньше браков. Лишь в 12 муниципальных районах за указанный период отмечен рост числа зарегистрированных браков», – сказала Гульшат Нигматуллина.

В 2018 году на тысячу человек населения приходилось 6,4 заключенных брака. Среди районов наименьшие показатели продемонстрировали Кайбицкий, Камско-Устьинский и Аксубаевский.

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