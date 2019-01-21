По итогам 2018-го Татарстан стал единственным регионом ПФО с превышением рождаемости над смертностью

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). По итогам 2018 года Татарстан оказался единственным регионом Приволжского федерального округа, где рождаемость превысила смертность. При этом за пять месяцев 2019-го смертность в республике уменьшилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные привела начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина сегодня на совместном заседании общественного совета по реализации в Татарстане федерального партийного проекта «Крепкая семья» и общественного совета при Управлении ЗАГС Кабмина РТ с участием представителей основных конфессий республики.

«Положение в семейно-демографической сфере республики свидетельствует о наличии ряда проблем и угроз. С 2016 года отмечается уменьшение регистрации рождений. 46 тыс. 793 ребенка родились в 2018 году, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. За пять месяцев текущего года родились 17 тыс. 383 новых человека, что на 8% меньше аналогичного периода прошлого года», – сообщила она.

Важным фактором стабилизации численности населения республики является рождение вторых и последующих детей. Из общего числа детей, рожденных в Татарстане в 2018 году, вторые в семье составили 42%, третьи и более – 19%.

При этом тревожным симптомом является непрерывное сокращение количества рождений первенцев. «Если пять лет назад первенцев было более 25,5 тыс., то по итогам 2018 года первыми детьми в семьях стали 17 тыс. 357 малышей, или 39% от общего числа новорожденных», – отметила спикер.

Согласно данным Нигматуллиной, снижение уровня рождаемости по итогам пяти месяцев текущего года наблюдается в 33 муниципальных районах, а ее рост – лишь в 11.

«По итогам прошлого года мы впервые за последние четыре года зафиксировали рост регистрации смерти, данный показатель увеличился на 1,7%. В настоящее время ситуация стабилизировалась. За пять месяцев 2019 года актов о смерти составлено на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Татарстан по итогам 2018 года остался единственным регионом в ПФО, где сохранилось превышение регистрации рождений над смертью», – заметила Нигматуллина.

Тематику сегодняшнего заседания определил Президент Татарстана Рустам Минниханов, поставивший в своем послании Госсовету РТ задачу активизировать участие религиозных объединений в решении актуальных социальных задач по укреплению института семьи и брака с опорой на традиционные духовные ценности.



Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова в своем выступлении отметила, что за последнее время в республике проделана определенная работа, в результате которой на 14% удалось уменьшить сумму задолженности по алиментам.

«Нужно продолжать эту сложную и напряженную работу. Также нами налажено взаимодействие с советами отцов. В регионе реализуются три ключевых нацпроекта: “Демография“, “Здравоохранение“ и “Образование“ – все они связаны с институтом семьи», – отметила Ларионова.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие заместители руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований по социальным вопросам, руководители учреждений социально-культурного блока, руководители органов ЗАГС, лидеры общественного семейного движения республики.

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