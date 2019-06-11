(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). За оставление малыша в запертой машине в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Вчера днем на улице 1 Мая сотрудники ГИБДД спасли полуторагодовалого ребенка, которого оставили в нагретой солнцем иномарке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности"», – рассказали в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у мальчика, который провел в автомобиле не менее 40 минут, медики диагностировали сильный перегрев. Малыша доставили в 1-ю городскую детскую больницу.

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