В Казани инспекторы ГИБДД спасли из запертой иномарки малыша

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Казани инспекторы ГИБДД спасли из запертой иномарки полуторогодовалого малыша. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.

«Сегодня днем на улице 1-го мая в Казани на дорогу к автомобилю ГИБДД выбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что на парковке в чужом закрытом автомобиле уже более 40 минут находится маленький ребенок. На вид малышу не более полутора лет. Он сильно плачет и задыхается», – сообщается на странице в соцсети.

Капитан полиции Рустем Файзиев и старший лейтенант полиции Алмаз Шарипов без колебаний бросились к автомобилю и вытащили ребенка на улицу. Как рассказали инспекторы ГИБДД, малыш был весь красный, его знобило, и он плакал.

На место происшествия вызвали медиков, которые диагностировали у мальчика сильный общий перегрев. Малыша на карете скорой помощи доставили его в 1-ю городскую детскую поликлинику.

Через несколько минут к машине подошел отец мальчика и сказал, что отошел по делам. Все материалы на месте были переданы инспектору ПДН.





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