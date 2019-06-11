В Казани открылся IV форум трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С 11 по 12 июня в Казани, в Деревне Универсиады, проходит IV форум трудящейся молодежи «Не словом, а делом!». Об этом рассказал руководитель штаба студенческих отрядов ПФО Василий Ислаев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Сегодня в Республике Татарстан начинает свою работу IV Республиканский форум студенческих отрядов, который позволит нам провести работу со школьными трудовыми отрядами, более детально разобрать те трудные моменты, которые возникают при работе в третьем трудовом семестре у студенческих отрядов», – отметил спикер.

Также в рамках форума завтра, 12 июня, в 11 часов в парке имени Горького пройдет торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Татарстана. Региональные отделения округа и местные штабы студенческих отрядов получат путевки на «целину-2019».

На форуме организованы образовательные площадки, секционные заседания для трудящейся молодежи и биржа контактов, включающая анонсирование актуальных вакансий промышленных предприятий города и обмен мнениями между учащейся молодежью и руководителями кадровых служб предприятий о будущем рабочих специальностей.

На мероприятие приглашены участники школьных и студенческих трудовых отрядов, представители учреждений и организаций различных отраслей промышленности, органов исполнительной власти, руководители кадровых служб предприятий, специалисты сферы молодежной политики, а также обычные студенты ссузов и вузов.

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