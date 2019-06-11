Боец студотряда из Татарстана отправится строить турецкую АЭС «Аккую»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Студент КГАСУ Булат Низамутдинов, боец одного из студенческих отрядов Татарстана, отправится трудиться на строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» руководитель аппарата Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.

До этого глава штаба студотрядов ПФО Василий Ислаев на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил, что всего на строительство АЭС отправятся девять студентов из Приволжского федерального округа.

«У нас есть международный трудовой проект от Росатома. Девять бойцов из Приволжского федерального округа прошли тяжелый отбор и будут работать на строительстве атомной электростанции в Турции», – отметил он.

Дмитрий Парамонов же уточнил, что студенты ПФО будут строить АЭС не только в Турции, но и в Бангладеш и в Индии.

«В рамках сотрудничества между РСО и госкорпорацией “Росатом“ от Приволжского федерального округа студенты поедут на АЭС “Куданкулам“ в Индии, АЭС “Аккую“ в Турции и АЭС “Руппур“ в Бангладеш. Их девять человек, они из разных регионов – из Нижнего Новгорода, из Чувашии, из Татарстана», – пояснил он.

Всего на строительство АЭС за рубежом поедут 29 студентов со всей России. Работать там они будут в течение двух месяцев.

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