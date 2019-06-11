В Татарстане вновь ожидаются дожди, грозы и град

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Сегодня вечером и завтра ночью и днем на территории Татарстана вновь местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Кроме того, кое-где сегодня вечером возможен град, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Грозы при этом будут сопровождаться кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15–20 м/c, отмечают синоптики республики.

По сравнению со вторником в среду температурный фон в регионе снизится. В ночные часы столбики термометров опустятся до 12 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев рассказал о существенном похолодании на текущей неделе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.