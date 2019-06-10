Эксперт КФУ сообщил о резком похолодании после жары в Казани

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). На этой неделе в Казани жару сменит резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессора Юрия Переведенцева.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в дневные часы 11 июня ожидается 28 градусов тепла, в ночные — плюс 16. В среду, 12 июня, ожидается плюс 26 градусов днем и плюс 10 градусов — ночью.

«В четверг в Казань придет холодный фронт. Жара спадет и на смену придет похолодание. Столбики термометров днем опустятся до плюс 17 градусов в дневные часы и до плюс 8 — в ночные. Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Аномалия холода будет весьма существенной. Осадков не предвидится», — сказал Переведенцев.

В пятницу днем ожидается плюс 19 градусов и плюс 11 градусов — ночью. В выходные прогнозируется переменная облачность, возможны кратковременные дожди. В субботу днем ожидается плюс 19 градусов, ночью — плюс 11. В воскресенье ожидается 17 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 июня местами по Татарстану и в Казани ожидаются грозы и град.

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