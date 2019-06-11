Российские студотряды соберут средства на создание музея организации в Москве

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Российским студенческим отрядам в рамках акции «День ударного труда» удалось собрать примерно 3 млн рублей на создание в Москве музея организации. Эта практика будет продолжена, рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» комиссар центрального штаба РСО Мария Корнилова.

«Это больше, чем музей, мы называем его мультиформатным пространством Российских студенческих отрядов», – пояснила спикер.

По словам представителя Российских студотрядов, там музейно-выставочное пространство, где представят всю 60-летнюю историю организации, будет соседствовать с проектным офисом.

«На данный момент уже собрано более 3 млн рублей благодаря трудовому семестру в 2018 году. Уже подписано согласие о передаче РСО в безвозмездное пользование здания в Москве», – добавила Корнилова.

Двухэтажное здание находится около станции метро «Бауманская». Его площадь превышает 900 кв. метров, сообщила она.

«Участники форума “Таврида“, где собирается самая креативная и творческая молодежь, постараются спроектировать мультиформатное пространство. Там должно быть интересно, привлекательно и интерактивно», – подытожила Мария Корнилова.

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