Минуллина пообещала «приемлемые» цены на дома в жилом комплексе «Маленький Токио»

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Цены на жилье в комплексе «Маленький Токио» будут «приемлемыми», заявила на брифинге в Доме Правительства РТ глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Это готовые дома для проживания с качественной чистой отделкой. Японское качество, гарантия десять лет. Думаю, что цена такого жилья будет более чем приемлемой для нашего населения», – заметила она.

И добавила: «Когда речь идет о строительстве [частных] домов, нам почему-то кажется, что это сразу десятки миллионов рублей. Такие цены не каждый гражданин может себе позволить. Здесь же все очень даже неплохо с точки зрения стоимости».

Называть точную цену домов Минуллина не стала, сказав, что она окажется ниже стоимости двухкомнатной квартиры в центре Казани.

Проект японской компании «Ида Санге Рус» по строительству жилого комплекса из 180 малоэтажных домов в Советском районе будет реализован к 2024 году. Сумма инвестиций составит около 1,4 млрд рублей.

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