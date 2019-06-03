Японская компания вложит 1,4 млрд рублей в строительство сейсмоустойчивого «Маленького Токио»

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Агентство инвестиционного развития РТ, японская компания «Ида Санге Рус» и гражданин РФ Джаудат Миннахметов подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Маленький Токио». Речь идет о строительстве жилого комплекса из 180 домов в Советском районе Казани. Всего японская компания собирается инвестировать в проект около 1,44 млрд рублей, а АИР РТ поможет домостроителям получить республиканские льготы.

«Мы со своей стороны готовы оказывать консультационную поддержку по всем вопросам, которые могут возникнуть. Прежде всего речь идет о мерах поддержки, которые существуют в республике Татарстан, например, налоговые преференции. Они планируют приобрести земельный участок, затем обеспечить его инженерными коммуникациями и начать работу по возведению домов. Проект еще на самом старте, предстоит его детально проработать», — поделился планами заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Игорь Сапунов.

Дома будут сейсмоустойчивыми, а ураган не сорвет с них крышу из-за особенностей строительства («по-японски»), рассказала маркетолог компании Римма Ахмадеева.

«Фундамент дома с большими анкерными болтами, на них крепится каркас — стоечно-балочная конструкция из клееного бруса. Потом эту „решетку“ из балок заполняют, утепляют и надежно крепят к ней крышу. В результате все части дома связаны, и он получается сейсмоустойчивым, может вынести ураганы до 7 баллов. Для Татарстана особенно важно, что крышу дома не сорвет сильный ветер, как это бывает у кирпичных домов», — рассказала Ахмадеева.

Дом в «Маленьком Токио» будет стоить около 6 млн рублей, а участок земли под ним обойдется покупателю еще в 1-1,5 млн рублей. «Качественные дома по доступной цене» можно будет взять в ипотеку, отметил Хирофуми Осио.

«Мы хотим строить хорошие дома — те, на которые банки дают долгосрочный ипотечный кредит на 30 лет», — заявил генеральный директор «Ида Санге Рус».

Поселок разместится на территории 23,5 га, там также планируют построить детский сад, школу, скверы и спортивные площадки. На начальной стадии «Ида Санге Рус» потратит 450 млн рублей на покупку земельного участка у Джаудата Миннахметова, оборудование инженерных сетей и строительство первой очереди домов.

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