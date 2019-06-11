В Лейпциге до осени откроется представительство Татарстана

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В немецком городе Лейпциге до осени откроется представительство Республики Татарстан. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил журналистам вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

Соответствующая договоренность была достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума. На нем Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с Премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером.

«Одна из тем обсуждения касалась ближайшего открытия представительства Республики Татарстан в Германии, которое будет базироваться в Лейпциге», – сказал Каримов.

Официального открытия представительства можно ожидать через «месяц-два», добавил он.

Работа по открытию представительства Татарстана в Германии согласовывается с Министерством иностранных дел и с Министерством промышленности и торговли России.

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