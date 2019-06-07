Татар-информ

7 июня 2019, 10:14

Официальная хроника

Минниханов обсудил с Премьер-министром Саксонии вопросы развития цифровых производств

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Официальная хроника

Минниханов обсудил с Премьер-министром Саксонии вопросы развития цифровых производств

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ пригласил Михаэля Кречмера посетить Татарстан с официальным визитом.

 (Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с Премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером на полях ПМЭФ-2019, обсудив развитие производств и подготовку рабочих кадров в условиях цифровой индустрии 4.0. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

 В начале встречи Рустам Минниханов поблагодарил господина Кречмера за гостеприимство и организацию визита татарстанской делегации в Саксонию в феврале текущего года. В тот визит было подписано Соглашение о сотрудничестве, а также отдельное соглашение об открытии представительства Республики Татарстан в Саксонии.

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Президент РТ отметил, что Татарстан заинтересован в расширении контактов с саксонским бизнесом. Он также напомнил, что на сегодня действует татарстано-саксонская рабочая группа, между Торгово-промышленной палатой Татарстана и Торговой палатой Лейпцига подписано соглашение о сотрудничестве. В свою очередь, Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер сообщил, что идет работа по открытию представительства Республики Татарстан в Саксонии (Лейпциг). В настоящее время проводятся необходимые организационные и правовые процедуры.

«Михаэль Кречмер и Рустам Минниханов также обсудили вопросы реализации цифровой индустрии 4.0. Это позволяет производствам повышать эффективность, использовать новые технологичные материалы. Рустам Минниханов отметил, что для 4.0 необходимы молодые обучаемые кадры. По его словам, сегодня также важно не только внедрять принципы цифровой индустрии 4.0 на новых производствах, но и модернизировать существующие – в части их соответствия принципам 4.0», – отметили в пресс-службе Президента РТ.

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В ходе переговоров Рустам Минниханов также сообщил, что Германия накопила хороший опыт в части цифровизации в промышленности, и Татарстан активно сотрудничает с немецкими партнерами в этом направлении. Президент Татарстана пригласил Премьер-министра Саксонии посетить Татарстан с визитом.

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