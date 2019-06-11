В Казани частично ограничат движение по улице Пушкина

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). В Казани на три дня, с 11 по 13 июня, частично ограничат движение по улице Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, с 20 часов 11 июня до 15 часов 12 июня улица Пушкина будет частично перекрыта в направлении от улицы Островского до улицы Горького.

С 15 же часов 12-го числа до 7 часов 13-го она окажется частично перекрыта в направлении от улицы Горького до улицы Островского.

Причиной ограничения движения станет проведение ремонтных работ, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани из-за велогонки Tour de Tatarstan ограничат движение по ряду улиц.

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