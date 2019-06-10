Из-за велогонки Tour de Tatarstan в Казани ограничат движение по ряду улиц

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Казани 30 июня на время ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за проведения шоссейной велогонки Tour de Tatarstan. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В частности, с 7 до 17 часов в последний день июня окажутся перекрыты улица Сибгата Хакима по направлению от улицы Бондаренко до проспекта Амирхана и от проспекта Амирхана до пересечения с улицей Чистопольская (оба направления движения в обоих случаях), а также улица Чистопольская от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольская (две правые полосы движения) и от улицы Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена» (три правые полосы движения).

С 7 до 14 часов будет приостановлено движение транспорта по проспекту Амирхана по направлению от улицы Сибгата Хакима до моста Миллениум, по мосту Миллениум – от улицы Сибгата Хакима до улицы Вишневского, по улице Вишневского – от моста Миллениум до улицы Назарбаева, по улице Петербургская – от улицы Назарбаева до улицы Тихомирнова и по проспекту Универсиады – от улицы Тихомирнова до выезда с улицы Даурская.

Кроме того, с 7 часов до 16.30 окажется перекрыта улица Назарбаева по направлению от улицы Вишневского до пересечения с улицей Петербургская.

Велогонка Tour de Tatarstan пройдет в Казани впервые. Ее участниками станут опытные спортсмены, любители и новички. Узнать подробности и зарегистрироваться на участие можно на сайте мероприятия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани на три месяца ограничили движение по трем улицам.

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