Жителей Татарстана сегодня ждет сокращенный рабочий день

(Казань, 11 июня, «Татар-информ»). Продолжительность предпраздничного рабочего дня 11 июня сокращена на один час в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Об этом сегодня напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня – День России – является нерабочим праздничным днем. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», – сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители республики на этой неделе в связи с празднованием Дня России будут отдыхать три дня – в среду, субботу и воскресенье. Для татарстанцев, в отличие от других россиян, это уже вторая сокращенная рабочая неделя в текущем месяце. Неделей ранее в связи с празднованием Ураза-байрама выходным днем было 4 июня.

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