Жители Татарстана на следующей неделе отдохнут на один день больше

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Дополнительный выходной день ждет жителей Татарстана на следующей неделе. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня — День России — является нерабочим праздничным днем. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — сказано в сообщении.

12 июня на следующей неделе будет нерабочим днем. Рабочий день 11 июня будет короче на один час. В общей сложности, жители республики будут отдыхать три дня – в среду, субботу и воскресенье.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщал, что в июне у жителей Татарстана будет два дополнительных выходных дня. В связи с празднованием Ураза-байрама на этой неделе выходным было 4 июня.

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