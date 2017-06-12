День России в Казани впервые отметят на 12 площадках

(Казань, 11 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). День России в Казани пройдет 12 июня с большим размахом — на 12 площадках. Об этом рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

«День России — это один из самых значимых государственных праздников, который празднуется по всей стране и является символом национального единения. Яркая и красочная праздничная программа 12 июня ждет жителей и гостей Казани. Впервые День России будет праздноваться на 12 городских площадках», — сказал спикер.

Праздник начнется в 10:00 с торжественной церемонии открытия 50-метрового флагштока и поднятия государственного флага России в парке Победы. Флагшток появился в рамках национальной программы «Держава XXI век». К 2020 году их планируется установить во всех российских регионах, а пока они открылись в Волгограде и Томске.

Праздничные концерты пройдут по всему городу в парках и скверах. Например, в парке Урицкого состоится программа «Россия — Родина моя», где пройдут творческие мастер-классы и концерты. В сквере поселка Дербышки будет представлена программа «Живи, моя Россия». В 11:00 праздничные мероприятия начнутся в парках «Крылья Советов» и «Калейдоскоп», где выступят городские творческие коллективы. Юных посетителей ждет интерактивная и игровая программа. В парке имени Горького пройдет парад дружбы народов, праздничные концерты и народные игры и забавы от Ассамблеи народов Татарстана. В 16:00 на территории Горкинско-Ометьевского леса и бульвара «Ак Чэчэклэр — Белые цветы» по ул. Абсалямова начнутся молодежные концертные программы.

В полдень на площади перед театром им. Камала праздничную программу представят финалисты республиканского фестиваля «Созвездие — Йолдызлык». Творческие коллективы также выступят на Кремлевской набережной, где в 18:00 начнется главный концерт. Здесь же выступят группы «Братья Грим» и победитель телепроекта «Песни» на ТНТ Слава Slame. Завершится День России в 22:00 праздничным салютом над акваторией реки Казанка.

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