Братья Грим и Слава Slame станут хедлайнерами праздничного концерта в Казани на День России

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Группа «Братья Грим» и рэпер Слава Slame, победивший в телешоу «Песни» на ТНТ, станут хедлайнерами праздничного концерта в Казани на День России. Артисты выступят 12 июня на Кремлевской набережной, рассказал на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

«Кульминацией празднования Дня России станет концерт на Кремлевской набережной, где в 18.00 выступят лучшие творческие коллективы, мастера искусств и молодежные группы республики, а также звезды российской эстрады — „Братья Грим“ и победитель телепроекта „Песни“ на ТНТ Слава Slame», — сказал спикер.

День России в столице Татарстана завершится праздничным салютом, который прогремит над акваторией реки Казанка в 22.00.

Поп-рок-группа «Братья Грим» создана близнецами Борисом и Константином Бурдаевыми в конце 90-х. Команда распалась в 2004 году, но десять лет спустя вокалист и основатель группы Борис Бурдаев создал проект «Борис Грим и Братья Грим». Эта группа исполняет и старые песни, сделавшие близнецов знаменитостями, — «Кустурица» и «Ресницы».

Боец студенческого отряда «Казань» Вячеслав Исаков (он же Слава Slame) участвовал во втором сезоне шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Молодой рэпер стал победителем и выиграл 6 млн рублей.

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