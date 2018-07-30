На производстве Aurus в ОЭЗ «Алабуга» создадут 500 рабочих мест

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Благодаря запуску массового производства премиальных автомобилей Aurus на заводе Sollers в татарстанской ОЭЗ «Алабуга» появится около 500 рабочих мест. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Запуск производства потребует около 500 рабочих мест. Однако пока вопрос [о массовой сборке автомобилей Aurus] находится в проработке», — отметил министр.

На первом этапе производства в республике может быть выпущено 5 тысяч премиальных авто в год, позже выпуск машин будет увеличен до 30 тысяч, а количество рабочих мест вырастет до тысячи, рассказали в Минэкономики РТ.

«Мы знаем, что есть обращения от различных российских компаний на производство 500 автомобилей», — добавил министр.

Изначально модельный ряд премиум-автомобилей создавался для реализации проекта «Кортеж» для Президента РФ и Премьер-министра РФ, напомнил Абдулганиев.

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