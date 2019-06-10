Хор Московской патриархии даст уникальный концерт на фестивале «Духов день» в Казани

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 17 июня в рамках фестиваля «Духов день в Суконной слободе» в храме Сошествия Святого Духа состоится уникальный концерт мужского камерного хора Московской патриархии «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко, сообщает оргкомитет фестиваля.



Под сводами Храма Сошествия Святого Духа посетители услышат церковную музыку разных эпох: византийские, грузинские и древнерусские песнопения. Программа включает ранее не исполнявшиеся образцы русского богослужебного пения.



Признанный одним из ведущих российских коллективов, камерный хор «Древнерусский распев» был основан Анатолием Гринденко в 1983 году в Троице-Сергиевой лавре. Хор участвует в богослужениях, исполняя древнерусские певческие чинопоследования XVI–XVII веков, выступает на отечественных и международных конкурсах и фестивалях.

Руководитель коллектива Анатолий Гринденко является одним из немногих в мире мастеров и знатоков древнерусского «дораскольного» пения. Один из лучших в мире музыкантов-аутентистов, он принимал участие в фольклорных экспедициях по южным и северным районам России, где знакомился со старообрядческими традициями и изучал каноническое иконописание.



Начнется концерт в 18.30. Вход на него будет свободным. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что IV православный городской фестиваль «Духов день в Суконной слободе» пройдет в течение двух дней – 16 и 17 июня.

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