На православный праздник «Духов день в Суконной слободе» съедутся фольклористы со всей России

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 16 и 17 июня в Казани состоится IV православный городской фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Праздник проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, сообщает оргкомитет фестиваля.



Мероприятие проводится во время празднования Троицы и праздника Сошествия Святого Духа и соединяет праздничные богослужения и народные традиции. Главная идея фестиваля – восстановление единства народной и духовной культуры и их развитие в современном мире. Праздник пройдет на территории храма Сошествия Святого Духа и возле театра кукол «Экият» на площадке Цветочного фестиваля.



По традиции программа фестиваля включит большую ярмарку «Суконка» на историческом месте, мастер-классы по народным ремеслам, работу уникального «Детского царства» и тематическую зону «Казачий городок».



16 июня, в первый день фестиваля, состоится гала-концерт, в котором примут участие российские этномузыканты. Среди них выступят Folk Fiction из Казани, группа «Возвращение» из Москвы, Таисия Краснопевцева (Москва), «Странники» (Пенза), «ТЕСТО» (Санкт-Петербург). Во второй праздничный день состоится концерт духовной музыки от московского хора «Древнерусский распев». Также в рамках праздника пройдут концерт православных и фольклорных казанских коллективов, молодежная вечерка с танцами под гармонь.



В 2018 году фестиваль «Духов день в Суконной слободе» собрал более 4 тыс. горожан разного возраста, объединив более десяти часов музыки, больше ста российских и татарстанских исполнителей фольклорной и духовной музыки, около двадцати мастер-классов и лекций.



Подробная культурная и музыкальная программа праздника «Духов день в Суконной слободе» 2019 года доступна на официальном сайте фестиваля duhovden.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.